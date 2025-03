Weiter im Krankenhaus: Papst spricht von «Zeit der Prüfung»

In einem Text zum Angelusgebet am heutigen Sonntag heisst es Medienberichten zufolge nun von Papst Franziskus: «Ich teile diese Gedanken mit euch, während ich eine Zeit der Prüfung durchmache.» Ihm gehe es wie «so vielen Brüdern und Schwestern, die krank sind». Er fügte hinzu: «Unsere Körper sind schwach, aber auch so kann uns nichts daran hindern, zu lieben, zu beten, uns hinzugeben, füreinander da zu sein im Glauben». Zudem rief das Oberhaupt der katholischen Kirche dazu auf, weiter für den Frieden zu beten, «vor allem in den vom Krieg verwundeten Ländern»: in der Ukraine, in Palästina, Israel, Libanon, Myanmar, Sudan und der Demokratischen Republik Kongo.