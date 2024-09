Weitere Anklagepunkte gegen Harvey Weinstein in New York

Harvey Weinstein wäre «fast gestorben»

Wegen einer weiteren Verurteilung in Kalifornien zu 16 Jahren Haft im Jahr 2022 befindet sich Weinstein weiterhin in Haft, derzeit liege er aber in einem Krankenhaus. Vor wenigen Tagen war der ehemalige Filmmogul laut US–Medienberichten wegen einer Not–OP am Herzen dorthin gebracht worden. Weinstein habe laut des Anwalts «eine Art Shunt in seiner Brust». Bei dem 72–Jährigen müsse Flüssigkeit entzogen werden, er sei an Infusionen und Sauerstoff angeschlossen.