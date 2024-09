Weitere Auftritte von Oasis: Ihre Tour soll sie in diese Städte führen

Oasis kündigten dann an, dass aufgrund der hohen Nachfrage am 27. und 28. September zwei weitere Shows in Wembley–Stadion in London stattfinden werden. Die Tickets dafür sollten in einem gestaffelten, nur auf Einladung stattfindenden Auswahlverfahren veräussert werden. Für die Teilnahme an der Verlosung konnten sich zunächst nur die «vielen britischen Fans» bewerben, die bei der ersten Verkaufsrunde leer ausgegangen waren.