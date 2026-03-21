Weitere Haftstrafe für «Hör mal, wer da hämmert»-Star Zachery Ty Bryan

Festnahme im November

Die jetzige Strafe geht auf den November 2025 zurück , als Bryan und seine Partnerin Johnnie Faye Cartwright in Oregon festgenommen wurden. Das Paar war mit seinen drei gemeinsamen Kindern unterwegs. Als er ausstieg, soll sie versucht haben, ihn zu überfahren, wie «Page Six» berichtete. Bryan konnte ausweichen, doch seine Verlobte landete mit den Kindern an Bord in einem Strassengraben. Johnnie Faye Cartwright wird unter anderem Trunkenheit am Steuer und versuchte Körperverletzung vorgeworfen, Bryan wurde wegen Verstosses gegen seine Bewährungsauflagen festgenommen. Er war 2020 und 2023 zweimal wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden. Im letzteren Fall wurde er zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, die ihm jeglichen Kontakt zum Opfer, das Verlassen des Gebiets ohne Erlaubnis, den Konsum von Alkohol und das Begehen neuer Straftaten untersagte, bis seine Strafe planmässig in diesem Jahr enden sollte.