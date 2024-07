Weitere Konzertabsage: Neue Sorge um Lena Meyer-Landrut

Bis Ende Juli stehen noch drei Konzerte an

Zuletzt hatten die Fans die Hoffnung, dass es der Sängerin wieder besser geht. Am Freitag war sie erstmals wieder in Plauen aufgetreten, wirkte dabei aber nicht ganz fit. Sie selbst sagte laut RTL während des Konzerts: «Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht auf 100 Prozent. Ich würde sagen, ich bin so auf 70 Prozent.» Danach postete sie auf Instagram: «Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wieder für euch da zu sein und mit euch zu feiern.» Am Tag darauf sang sie noch in Wolfsburg. Nun also folgte wieder ein Rückschlag. Wie es mit ihren nächsten Konzerten in Regensburg (22. Juli), Stuttgart (26. Juli) und Echternach (27. Juli) aussieht, ist noch nicht bekannt.