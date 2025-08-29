Weitere OP notwendig: Jessie J sagt Tour ab

Prominente Unterstützung und Fan–Reaktionen

Unter ihrem aktuellen Instagram–Post erhält Jessie J viel Zuspruch aus der Promiwelt. Heidi Klum (52) verschickte etwa ein Herzchen–Emoji und Rita Ora (34) kommentierte: «Du machst deine eigenen Pläne und alles andere wird sich fügen – Gesundheit geht vor. Liebe dich.» Auch ihre Fans zeigten sich verständnisvoll: «Wir werden so lange auf dich warten, wie es dauert. Alles was zählt, ist deine Gesundheit.»