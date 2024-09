Weitere «Promi Big Brother»-Bewohner enthüllt: Diese Stars sind dabei

Cecilia Asoro verspricht gnadenlose Ehrlichkeit

Cecilia Asoro bringt von den drei Neuzugängen wohl am meisten Reality–TV–Erfahrung mit. Ihre TV–Karriere startete die 28–Jährige im Jahr 2015 bei «Germany's Next Topmodel». Es folgten weitere Auftritte in den RTL–Datingshows «Take Me Out» und «Der Bachelor». Vergangenes Jahr zog sie ins Dschungelcamp. Ihre künftigen Mitbewohner bei «Promi Big Brother» warnt sie: «Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Also nehmt euch in Acht!»