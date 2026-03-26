Weitere «Pumuckl»-Folgen: Das erwartet die Zuschauer

Die «Pumuckl»–Stimme

Kabarettist Maxi Schafroth (geb. 1985), auch bekannt aus dem NDR–Satiremagazin «extra 3», spielt und spricht den Kobold mit dem roten Haar auch in der zweiten Staffel. «Üben üben üben», verriet er im Interview mit RTL, wie er sich auf diesen besonderen Einsatz wieder vorbereitet hat. Es sei einfach wichtig, stimmlich im Training zu bleiben, um die hohe Kopfstimme für den unvergleichlichen Pumuckl hinzubekommen. Mit Unterstützung von KI klingt seine Stimme wie die von Hans Clarin (1929–2005), der dem Kobold 40 Jahre lang in Hörspielen, Kinofilmen und der Serie seine unverwechselbare Stimme geliehen hatte.