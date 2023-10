Weitere Wochenenden mit Adele: Las Vegas hat ihr Leben verändert

Nachdem ihre «Weekends with Adele» (dt. «Wochenenden mit Adele») schon im März um viele Auftritte verlängert wurden, sollen die frisch angekündigten Konzerte nun wirklich «die letzten Shows» im Colosseum des Caesars Palace sein. Am 19. Januar 2024 startet die Sängerin in die neue Runde. Der letzte Auftritt ist laut Angaben auf ihrer Homepage für den 15. Juni 2024 geplant.