Weitere Zusatz-Shows: Adele spielt jetzt zehn Konzerte in München

Weitere Zusatztermine am 30. und 31. August

Am 31. Januar hatte Adele ihre Fans mit der Ankündigung in Ekstase versetzt, im Sommer eine Open–Air–Konzertreihe in München zu absolvieren. Wie ausserdem zu erfahren war, sollen die ersten Shows des britischen Superstars auf europäischen Boden seit 2016 in einer für sie massgeschneiderten Open–Air–Arena auf der Münchner Messe stattfinden. Nur wenige Tage später wurde die Anzahl der Konzerttermine aufgrund bombastischer Nachfrage zunächst um vier weitere Termine aufgestockt. Mit den nun nachgereichten weiteren zwei Zusatzshows am 30. und 31. August erhöht sich die Gesamtzahl der Konzerte nun auf unglaubliche zehn Shows in Reihe.