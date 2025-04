Weiterer Gerichtstermin: Prinz Harry ist in Grossbritannien gelandet

Prinz Harrys Klage: Wie geht es weiter?

In London steht nun eine zweitägige Anhörung an. Nach Abschluss am Mittwoch könnten die Richter des Court of Appeal laut «New York Times» noch am selben Tag ihr Urteil verkünden oder alternativ ein Urteil vorbehalten, also noch länger beraten, bevor sie eine Entscheidung bekannt geben.