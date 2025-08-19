Weiterer «It Ends with Us»-Star erhebt Vorwürfe gegen Justin Baldoni

Zweite Vorladung sorgt für Ärger

Der Konflikt entbrannte aufgrund einer Vorladung, die Baldoni gegen Ferrer erwirkt hatte. Seine Anwälte behaupteten offenbar am 12. August in einem Antrag, die Schauspielerin sei nicht erreichbar und reagiere nicht auf ihre Kontaktversuche. Ferrer widerspricht dem. Nachdem Ferrer im Februar bereits eine Vorladung von Livelys Anwälten erhalten hatte und entsprechende Kommunikation übergab, versuchte nun auch Baldonis Team, Zugriff auf ihre Unterlagen zu erhalten.