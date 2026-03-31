Weitsprung-Star Susen Tiedtke spricht über den Tod ihres Sohnes

Trost findet die 57–Jährige heute in ihrer Spiritualität. «Ich glaube fest daran, dass der Körper nur die Hülle ist, in der die Seele für eine Weile lebt», erklärt sie. Ihr Sohn sei ihr bei einer spirituellen Erfahrung im Wald auch bereits erschienen. «Ich weiss, dass es Max gut geht. Trotzdem vermisse ich ihn unendlich.» Jetzt sei sie es dem Jungen schuldig, in ihrem Leben nur noch zu tun, was ihr Spass macht.