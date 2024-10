Welche Rolle Bindungsmuster in unseren Beziehungen spielen

Sei es die Angst vor Nähe, der Drang, sich in toxische Partnerschaften zu verstricken oder das Gefühl, in Freundschaften zu viel zu geben: Viele Menschen geraten regelmässig in die gleichen Beziehungsmuster. Die Ursache für solche Muster liegt oft in unseren frühesten Bindungserfahrungen. Diese beeinflussen, wie Beziehungen im späteren Leben erlebt und gestaltet werden. In ihrem neuen Buch «Trauma und Beziehungen – wie wir die immer gleichen Bindungsmuster hinter uns lassen» (arkana Verlag) beleuchtet Traumatherapeutin Verena König, wie sich Bindungsmuster entwickeln und warum sie so tief in uns verankert sind. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt die Autorin, weshalb es so schwer ist, alte Dynamiken zu überwinden und welche Wege es gibt, neue, gesunde Verbindungen zu schaffen.