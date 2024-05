Welche sind die Richtigen? Blumen und ihre Bedeutung für den Muttertag

Die Pfingstrose

Die Pfingstrose ist eine der beliebtesten Präsente zum Muttertag. Das mag an der passenden Bedeutung liegen, denn sie gilt als Zeichen für Heil, Geborgenheit und mütterliche Liebe. In der chinesischen Kultur steht sie ausserdem für Reichtum und Glück, in Japan für weibliche Schönheit.