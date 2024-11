Welche Skigebiete in der Saison 2024/2025 am günstigsten sind

Das kann nicht einmal die als ziemlich teuer bekannte Schweiz toppen. In Zermatt können Urlauber mit 256,50 Euro am Tag rechnen, am Hintertuxer Gletscher in Österreich sind es 245 Euro. Cortina d'Ampezzo in Italien liegt bei 234 Euro. In deutschen Skigebieten lässt es sich glücklicherweise deutlich günstiger Spass haben. Hier sind es zwischen 85 Euro in Balderschwang – Hochschelpen/Riedberger Horn und 137 Euro an der Zugspitze.