Welchen wichtigen Rat Frauke Ludowig ihren Töchtern auf den Weg gibt

Von ihrer anfänglichen Nervosität ist bei Nele mittlerweile nichts mehr zu spüren. «Ich bin grundsätzlich eher gespannt», erklärt die frisch gebackene Abiturientin, die am heutigen Freitag ihren 19. Geburtstag feiert und sich an der Seite ihrer Mutter über ein exklusives Hairstyling freuen darf. In Sachen Mode und Styling tickt das Mutter-Tochter-Duo ähnlich. «Wir sind beide auf jeden Fall sehr modeaffin», so die Moderatorin.