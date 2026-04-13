Welke Küchenkräuter retten: So werden sie wieder frisch

Schnelle Hilfe durch Kälte und Wasser

Für weiche Kräuter wie Petersilie, Koriander, Minze oder Basilikum ist ein Eisbad oft die Rettung. Man füllt eine Schüssel mit eiskaltem Wasser und legt die Kräuter für etwa 15 bis 60 Minuten hinein. Durch die Kälte und die Wasseraufnahme richten sich die Zellen oft wieder auf und die Blätter werden wieder knackig. Alternativ kann man die Stiele frisch anschneiden und die Kräuter wie Blumen in ein Glas mit kaltem Wasser stellen.