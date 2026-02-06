Wellness und Wedeln? Familienauszeit im Grossarltal

Treffpunkt «Wolke 7»

Nach dem Skikurs steht gemeinsame Zeit auf dem Programm. Ein beliebtes Ziel ist die neue Sky Lounge «Wolke 7» auf knapp 2.000 Metern Höhe. Das Gipfelrestaurant wurde zur Saison 2023/24 eröffnet und ist mit der Gondel auch ohne Skier erreichbar. Wer möchte, trifft hier den Rest der Familie auf einen Kaffee, ein spätes Mittagessen oder einfach, um den Blick zu geniessen. Ein Spielbereich im Innenraum sorgt dafür, dass auch jüngere Gäste beschäftigt sind.