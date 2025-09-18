Weltklasse-Schwimmerin Elena Semechin wird erstmals Mutter

Kurz vor der OP hatte Semechin noch ihren Partner Phillip geheiratet. Dass sie ihr erstes Kind erwartet, hatte sie Ende März verkündet. «Heute möchte ich Euch etwas sehr Persönliches und Wundervolles mitteilen. Es hat endlich geklappt, ich bin schwanger», schrieb sie bei Instagram. Sie freue sich bereits sehr auf die auf das Paar zukommenden Veränderungen. Zudem deutete Semechin schon damals an, sich auch nach der Geburt dem Leistungssport widmen zu wollen: «Im Moment trainiere und arbeite ich noch so gut es geht. Sollte alles ohne Komplikationen verlaufen, werde ich zurück an die Weltspitze kehren – aber dann mit einem grösseren #teamsemechin.»