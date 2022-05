Weltnichtrauchertag: Diese Apps helfen im Kampf gegen die Sucht

«Kwit»

Beim Konkurrenten «Kwit» geben Userinnen und User zunächst unter anderem an, ob sie den Zigaretten bereits abgeschworen haben oder in Schritten aufhören möchten. Auch hier sehen Nutzer mitunter, wie viele Zigaretten und wie viel Geld sie sich mit voranschreitender Zeit gespart haben. Sie können ihre Ziele verfolgen, wie in einem Videospiel nach und nach im Level aufsteigen und in einem Tagebuch überprüfen, wann beispielsweise zum letzten Mal das Verlangen nach dem Glimmstängel besonders stark war.