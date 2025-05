Weltraum-Dreh bis «Top Gun 3»: Der volle Terminkalender von Tom Cruise

Das Blockbuster–Duo und –Trio

Damit aber noch lange nicht genug: Mit «The Gauntlet» und «Broadsword» haben die zwei noch weitere gemeinsame Streifen in der Mache. Beide Filme befinden sich laut Branchenseite «IMDb» in der Vorproduktion. Bei erstgenanntem Werk handelt es sich um ein Remake des gleichnamigen Films von 1977, der in Deutschland als «Der Mann, der niemals aufgibt» in die Kinos kam und Clint Eastwood (94) als Hauptdarsteller vorzuweisen hatte. «Broadsword» ist derweil ein Action–Drama, das im Zweiten Weltkrieg spielt und in dem unter anderem Henry Cavill (42) und Marion Cotillard (49) mitspielen sollen.