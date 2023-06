Weltumwelttag: Zehn Alltagsdinge, die jeder für die Umwelt tun kann

Regional einkaufen

Wer regionale und saisonale Produkte einkauft, reduziert automatisch seinen ökologischen Fussabdruck. Denn Lebensmittel, die aktuell keine Saison haben und in anderen Ländern angebaut werden, haben einen langen Transportweg hinter sich, der für viel CO2 sorgt. Zudem baut man durch den lokalen Einkauf eine Verbindung zur eigenen Umgebung auf, was am Ende ebenfalls zu einem bewussteren Konsum führt.