Weltverbrauchertag: Diese Apps warnen vor unsicheren Produkten

«Good On You»

Wer vermeiden möchte, dass bei der Produktion seiner Kleidung Kinderarbeit oder ähnlich verwerfliche Dinge stattfinden, findet in der App «Good On You» ein praktisches Helferlein. Eine Skala von «Marke meiden» bis «Kaufempfehlung» sortiert Modemarken auf Basis von ethischen und Nachhaltigkeitskriterien sowie sozialen Standards entlang der Produktionskette ein. Um «Good On You» zu nutzen, müssen User sich registrieren, ansonsten ist die App für iOS und Android kostenlos.