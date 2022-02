Wem gönnen Tina Ruland und Co. die Dschungelkrone?

Tina Ruland würde den Sieg einigen ihrer ehemaligen Camp-Kollegen gönnen, darunter auch «Filip, der so witzig und ein echter Gentleman war». Die Schauspielerin nennt zudem zwei weitere Favoriten. «Ich gönne es Peter, der ist so ein herzensguter Mensch, so freundlich und immer gut gelaunt. Er hat sich nicht einmal beschwert. Ich gönne es Manuel, der mit dem Geld sehr gerne reisen würde und sehr hilfsbereit war», führt die 55-Jährige aus.