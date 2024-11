Wen spielt «Hör mal, wer da hämmert»-Star Richard Karn in «X-Factor»?

Weitere bekannte Gesichter in neuen «X–Factor»–Folgen

Neben Richard Karn sind mit Bryan Langlitz («House of Cards», «Orange Is The New Black») und Betsy Baker (69, «New Girl», «True Blood») weitere bekannte Seriengesichter in den neuen «X–Factor»–Episoden zu sehen. Baker wurde auch durch den Kultfilm «Tanz der Teufel» bekannt, in dem sie 1981 als Linda eine der Hauptrollen spielte. Später war sie immer wieder in Horrorfilmen zu sehen. In «X–Factor» spielt sie eine Hotelbesitzerin im Jahr 1990. Drei Teenager wollen in ihrem Hotel, in dem Haus haben furchtbare Morde stattgefunden, eine Nacht verbringen. Doch die geplante Geisterjagd verläuft anders als gedacht.