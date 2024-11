«Wendepunkt» mit 60 Jahren: Deshalb wurde Jamie Lee Curtis Produzentin

Sinneswandel im Alter von 60 Jahren

Auf Nachfrage der Zeitschrift erklärte Curtis, damals nicht den Mut für den Pitch einer solchen Idee gehabt zu haben. «Ich bin erst in meine eigene Kraft als Produzentin eingetreten, als mir klar wurde, dass ich bald sterben würde. Als ich 60 wurde, war das ein echter Wendepunkt, an dem mir klar wurde, dass all die Dinge, die ich in meinem Kopf, meinem Herzen, meinem Verstand, meiner Seele, meinem Geist und meiner Lebenskraft aufbewahrt hatte, mit mir sterben würden, wenn ich sie nicht ins Universum hinausbringe», gab sie einen Einblick in ihren Sinneswandel.