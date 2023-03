Wendler-Doku-Soap gestrichen: Die Geissens begrüssen «Mut» von RTLzwei

In Kontakt mit Senderchef

Nach der Entscheidung des Senders meldete sich das Paar nun noch einmal in einem Instagram-Post zu Wort: «Wie ihr sicher mitbekommen habt, kam es gestern zu einer schnellen Wende in Sachen geplanter Doku-Soap. Wir begrüssen es, dass der Sender den Mut bewiesen hat, seine Entscheidung rückgängig zu machen.» Die beiden stünden in Kontakt mit dem Senderchef und den Kollegen und seien froh, «dass hier Verantwortung übernommen wurde».