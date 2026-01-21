Wenig Interesse an Staffel zwei: Herzogin Meghans Show geht unter

Keine dritte Staffel für Herzogin Meghan?

Zuvor hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass Herzogin Meghan mit ihrer Lifestyle–Serie nicht für eine dritte Staffel auf Netflix zurückkehren wird. «Page Six» hatte unter Berufung auf verschiedene Quellen geschrieben: «Es wird keine Fortsetzung als Serie geben. Es gab zwar Gespräche über Feiertagsspecials, aber es ist noch nichts Konkretes in Planung.» In der Serie stellte die Herzogin verschiedene Gerichte und Bastelideen vor. Dabei wurde sie unterstützt von Köchen wie José Andrés, Roy Choi und Alice Waters sowie prominenten Bekannten wie Abigail Spencer und Chrissy Teigen. Ob es nun neue Feiertagsspecials, etwa zum 4. Juli und zum Valentinstag, geben werde, stehe noch nicht fest, heisst es.