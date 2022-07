Wenige Stunden vor der Show: Red Hot Chili Peppers sagen Konzert ab

«Aufgrund von Krankheit werden die RHCP nicht in der Lage sein, am 1. Juli in Glasgow aufzutreten», heisst es auf Twitter am Morgen des 1. Juli. «Wir arbeiten daran umzuplanen. Bitte behaltet eure Tickets und wartet auf ein baldiges Update. RHCP lieben Schottland und sind schwer enttäuscht, die Show nicht machen zu können. Danke für euer Verständnis», heisst es weiter.