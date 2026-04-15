Wenige Tage auf der Welt: OP bei Baby von Renata und Valentin Lusin

«Und jetzt zwei Jahre später kommt Tessa zur Welt, bei ihr war es sogar sichtbarer», erklärte Lusin in ihrem Instagram–Beitrag. Bereits die Stillberaterin im Krankenhaus äusserte einen entsprechenden Verdacht. Da der Eingriff dort jedoch nicht möglich war, fuhr die Familie erneut in dieselbe Praxis. Der Laser kam wieder zum Einsatz, Tessa konnte direkt im Anschluss mit nach Hause genommen werden. «Heute war noch die Nachkontrolle und wir sind auf dem Weg nach Hause», berichtete die Profitänzerin.