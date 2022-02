Weniger ist mehr: Tipps für die perfekte Capsule Wardrobe

Den Kleiderschrank analysieren

Zunächst hilft es, sich einen Überblick über den vorhandenen Kleiderschrank zu verschaffen. Welche Teile liegen einfach nur im Kleiderschrank? Welche tragen Sie am liebsten? Eine Faustregel: Was in den letzten zwölf Monaten nicht getragen wurde, kann verkauft oder gespendet werden.