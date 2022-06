Weniger Pilger, mehr Ruhe: Eine Alternative zum Jakobsweg

Der ganze Weg ist in rund 27 Tagesetappen zu schaffen. 2022 wird sogar das 500. Jubiläum des Weges gefeiert. Entlang der Route gibt es einige Herbergen und Hütten für die Pilger. Aber Achtung: Laut offizieller Webseite gibt es in einem längeren Abschnitt zwischen Zaragossa und Fraga nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten. In Pilgerherbergen kann man generell nur eine Nacht verbringen. Vor allem im Frühling sowie im Herbst ist eine Wanderung zu empfehlen. Um sich einen Stempel für seinen Pilgerpass abzuholen, einfach in einer öffentlichen Stelle oder Lokal im jeweiligen Ort nachfragen.