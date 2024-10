Weniger Wäsche: Diese Materialien müssen fast nie gewaschen werden

Hanf

Hanf ist ein weiteres umweltfreundliches Material, das weniger oft gewaschen werden muss. Hanffasern sind robust und von Natur aus antibakteriell, was das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien hemmt. Ähnlich wie Leinen ist Hanf atmungsaktiv und trocknet schnell. Es behält auch nach mehrfachem Tragen seine Frische, wodurch es ideal für einen nachhaltigen Kleiderschrank ist. Ein Waschgang in der Maschine kann dem Material generell nichts anhaben, in den Trockner sollte es allerdings nicht.