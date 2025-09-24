Wenn der Körper Fehlalarm auslöst: Was hilft bei Panikattacken?

Gibt es etwas, was man als aussenstehende Person tun kann, wenn jemand eine Panikattacke erleidet?

Hanstein: Wenn der Verdacht besteht, dass es sich um einen Herzinfarkt handeln könnte und man nicht sicher weiss, ob es eine Panikattacke ist, sollte man als Aussenstehender einfach den Notruf wählen oder gemeinsam in die Notaufnahme fahren. Wenn aber klar ist, dass es sich um eine Panikattacke handelt und die Person wahrscheinlich öfter unter diesen Symptomen leidet, dann ist es als Aussenstehender wichtig, selbst Ruhe zu bewahren. Es gibt Forschung aus der Traumatherapie, die zeigt, dass das ruhige Nervensystem einer Person sich beruhigend auf das Nervensystem der betroffenen Person auswirken kann. Darum ist es wichtig, bei der Person zu bleiben, sie nicht alleine zu lassen und ruhig mit ihr zu sprechen. Es ist auch enorm hilfreich, wenn man als Aussenstehender die Situation einordnet, indem man zum Beispiel sagt: «Du weisst, du leidest jetzt gerade wieder unter einer Panikattacke. Du weisst aber, es kann dir nichts passieren. Wir atmen jetzt ein bisschen gemeinsam.» Wichtig ist auch, Hilfe anzubieten, aber nicht aufzuzwingen.