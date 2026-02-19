«Wenn ein Herz bricht»: Christin Stark macht Fehlgeburt öffentlich

Christin Stark (36) hat ihren Fans vom Krankenbett aus traurige Neuigkeiten überbracht: Die Schlagersängerin hat eine Fehlgeburt erlitten. In einem emotionalen Instagram–Clip spricht die Ehefrau von Matthias Reim (68) offen über den schweren Verlust.
«Hey ihr Lieben, Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreissende Nachricht. Ich hatte eine Fehlgeburt», berichtet sie in einem Clip mit stockender Stimme. «Ja, ich war wieder schwanger», ergänzt sie. Eine Schwangerschaft gab sie bislang nicht bekannt. Sie und Reim hatten im März 2022 ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Zoe, auf der Welt begrüsst. Erneut schwanger gewesen zu sein, «war eine Mischung aus purer Freude und Panik auch vor der Zukunft», schildert Stark.
Sie will Fehlgeburten enttabuisieren
Weiter erklärt sie, warum sie diesen Schicksalsschlag mit der Öffentlichkeit teilt: «Ich glaube, der Grund dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin.» Themen wie Kinderwunsch, ungeplante Schwangerschaft oder Fehlgeburt seien oft noch tabu. Doch genau das müsse man ansprechen. «Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart. Und das werden wir angehen», sagt Stark. Mit ihrem Video will sie anderen Frauen Mut machen: «Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben.»
Wie stark sie die Fehlgeburt trifft, teilt Stark auch in einer Nachricht zum Video. «Wenn ein Herz nicht mehr schlägt ... ist es dann gebrochen? Wenn ein Herz bricht, hört das niemand?», heisst es darunter. Auch ein gebrochenes Herz verdeutlicht ihre Trauer.
Seit rund sechs Jahren mit Schlagersänger verheiratet
Christin Stark ist seit über zehn Jahren mit Matthias Reim liiert. Im April 2020 heirateten sie während des Corona–Lockdowns. Für Stark ist es die erste Ehe, für Reim hingegen bereits die vierte. Vor der Geburt der gemeinsamen Tochter war er zudem bereits Vater von sechs Kindern.