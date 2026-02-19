«Wenn ein Herz bricht»: Christin Stark macht Fehlgeburt öffentlich

Sie will Fehlgeburten enttabuisieren

Weiter erklärt sie, warum sie diesen Schicksalsschlag mit der Öffentlichkeit teilt: «Ich glaube, der Grund dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin.» Themen wie Kinderwunsch, ungeplante Schwangerschaft oder Fehlgeburt seien oft noch tabu. Doch genau das müsse man ansprechen. «Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart. Und das werden wir angehen», sagt Stark. Mit ihrem Video will sie anderen Frauen Mut machen: «Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben.»