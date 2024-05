Wenn es blitzt und donnert: So verhält man sich richtig bei Gewitter

Im Freien vor Gewitter schützen

Wer sich bei Gewitter im Freien befindet, sollte umgehend Schutz in einem festen Gebäude oder im Auto suchen. Im geschlossenen Auto wird der Blitz abgeleitet und das Fahrzeuginnere ist sicher. Ist kein Gebäude oder Auto in der Nähe, sollte man sich so klein wie möglich machen und keinesfalls den höchsten Punkt im Gelände bilden – in die Hocke gehen, die Füsse eng zusammenhalten und den Kopf schützen. In der freien Natur ohne Unterschlupf kann man sich auch in einen Graben oder eine Mulde legen.