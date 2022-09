Wenn es schnell gehen muss: Drei vegetarische Feierabend-Rezepte

Nach einem langen Arbeitstag fehlt am Abend oft die Lust, noch am Herd zu stehen. Das bedeutet jedoch nicht, immer zu ungesunden Fertigprodukten greifen zu müssen. Mit wenigen Zutaten und Handgriffen lassen sich dennoch nahrhafte und leckere Rezepte zaubern, die nicht auf die Hüfte gehen. TV-Koch Christian Henze (54) hat sich der Herausforderung angenommen und in seinem neuen Buch «Feierabend-Blitzrezepte Veggie» (Becker Joest Volk Verlag) seine liebsten vegetarischen Gerichte zusammengestellt. Drei Rezepte sind hier zu finden.