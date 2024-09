Wenn es schnell gehen muss: Einfache Make-up-Ideen für die Wiesn 2024

Dafür verwendet man im ersten Schritt am besten eine leichte BB–Cream oder eine getönte Feuchtigkeitscreme. Das sorgt für ein ebenmässiges Hautbild. Concealer unter den Augen und an kleinen Rötungen bringt den extra Frische–Kick mit sich. Im nächsten Schritt werden mit einem Creme–Highlighter auf den Wangenknochen, unter den Augenbrauen und auf dem Nasenrücken Akzente gesetzt – das ergibt den strahlenden Glow, der vor allem bei Tageslicht toll aussieht. Ein Hauch von Creme–Rouge in einem warmen Rosé oder Pfirsichton sorgt für leuchtende Wangen. Einfach mit den Fingern leicht in die Haut einarbeiten. Das Augen–Make–up wird dezent gehalten. Eine Schicht Mascara reicht aus, um den Wimpern etwas Definition zu verleihen. Für einen natürlichen Look kann man bei diesem Look auf Lidschatten verzichten oder einen nudefarbenen Ton auf das Lid geben. Ein Hauch von getöntem Lipbalm oder ein zarter Lippenstift in Rosenholz–Tönen runden das Make–up ab.