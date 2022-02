Wer fährt für Deutschland zum ESC nach Turin? Onlinevoting gestartet

Am Ende des Abends wird Moderatorin Barbara Schöneberger (47) die Künstlerin, den Künstler oder die Band mit den meisten Abstimmungspunkten zum Sieger küren. Der Gewinner wird Deutschland dann beim Finale des Eurovision Song Contests in Turin vertreten. Das Finale des kommenden ESC findet am 14. Mai 2022 ab 21 Uhr in Turin, Italien, statt. Die beiden Halbfinals sind für den 10. und 12. Mai um jeweils 21 Uhr angesetzt.