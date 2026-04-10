«Wer ist hier der Boss?»-Star Danny Pintauro arbeitet als Paketfahrer

«Ich arbeite hart, obwohl ich ‹nicht arbeite›», schrieb er zu dem Foto. «Heute 38 Pakete ausgeliefert!», erklärte er in dem Beitrag zudem: «Es ist keine Schande, in Bewegung zu bleiben.» Über seine derzeitige Situation verriet er ausserdem in dem Post: «Das Unterhaltungsgeschäft läuft soooo langsam, deshalb mache ich das, was viele Leute machen – ich versuche, mich zurechtzufinden, tauche auf und nehme die Arbeit an, die da ist, während ich gleichzeitig an der Arbeit arbeite, die ich wirklich will.»