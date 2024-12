«Wer ist hier der Boss?»-Star Danny Pintauro: Not-OP nach Rollerunfall

Blutinfektion nach Riss in der Magenschleimhaut

Pintauro erklärte in dem Beitrag auf seiner Instagram–Seite, dass der Unfall am Abend des Erntedankfestes (28. November) passiert sei, doch seine Symptome hätten sich am nächsten Tag verschlimmert. «Der Radweg, auf dem ich fuhr, war plötzlich mit Pylonen gesperrt und ich musste mich zwischen einem Lieferwagen und einer Pylone entscheiden. Die Pylone tut weh! Ich habe eine schreckliche Schramme am Arm und war ziemlich überzeugt, dass ich mir den Arm gebrochen hatte.» Dann als er dann noch starke Schmerzen in Brust, Bauch und Schulter bekam, die ihm Atembeschwerden bereiteten, habe ihn sein Mann ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass er sich aufgrund eines Risses in der Magenschleimhaut eine Blutinfektion zugezogen hatte.