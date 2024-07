«Wer kocht das Beste für die Gäste?»: Das steckt hinter der Kochshow

«Sechs der bekanntesten Promi–Top–Köche treten mit ihrem Team gegen mich und mein Team an. Es wird sehr lustig», verspricht Rosin in einem Instagram–Post. Der Koch wird pro Folge von einem Kollegen herausgefordert. Gemeinsam müssen sie sich in drei Runden 33 Gästen stellen, die laut Ankündigung die Gastgeberqualitäten und natürlich das Essen der Duellanten als Jury bewerten. Wer nach dem dritten Gang die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer auf seiner Seite hat, gewinnt das Duell. Zum Auftakt wird Alexander Herrmann (53) gegen Rosin antreten. Der fränkische Koch ist ein alter Hase im Kochfernsehen.