Wer kommt, wer darf hoffen? Alle Infos zum Filmfestival von Cannes

Für reichlich internationale Strahlkraft wird wieder gesorgt sein. Etwa dank der Rückkehr von Bodyhorror-Ikone David Cronenberg (79) und dessen Film «Crimes of the Future», der Kristen Stewart (32), Viggo Mortensen (63) und Léa Seydoux (36) vereint. «Armageddon Time» wartet derweil mit dem Oscar-Gespann Anne Hathaway (39) und Anthony Hopkins (84) auf. Und auch von dem Besuch von Michelle Williams (41, «Showing Up»), Margaret Qualley (27, «Stars at Noon»), Woody Harrelson (60, «Triangle of Sadness») und Marion Cotillard (46, «Frère et sœur») darf zumindest ausgegangen werden.