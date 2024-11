«Wer stiehlt Joko die Show?»: Diese Promis sind 2025 dabei

Konzept von «WSMDS» bleibt gleich

Am Konzept der Show hat sich nichts verändert: Auch in der nächsten Staffel quizzt wieder jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard zusätzlich um die Moderation der Show. In acht Quiz–Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderinnen und Herausforderer zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen.