«Wer stiehlt mir die Show?»: Dann startet die zehnte Staffel

Im Finale muss Winterscheidt schliesslich selbst antreten – gegen den letzten verbliebenen Kandidaten. Gelingt es diesem, ihn zu schlagen, stiehlt er dem Moderator buchstäblich die Show und darf in der nächsten Folge selbst moderieren und frei gestalten. Arbeitslos wird Joko Winterscheidt allerdings dadurch nicht, er muss in der Ausgabe seines Kontrahenten versuchen, die eigene Sendung zurückzugewinnen.