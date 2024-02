«Wer stiehlt mir die Show?»: Darum fehlt Sarah Connor am Sonntag

Moderatorin springt als Ersatz ein

Bei der Vorstellung seiner Kandidaten begrüsst Heufer–Umlauf Katrin Bauerfeind (41) statt Sarah Connor. Die Folge ist auf Joyn PLUS+ bereits vor Ausstrahlung im TV zu sehen. Dort erklärt der Moderator den überraschenden Wechsel: Die Sängerin habe eine «schwere Erkältung», weshalb auf ihrem Platz nun Katrin Bauerfeind sitze. Die 41–Jährige konnte kurzfristig einspringen, da sie als Final–Moderatorin jeder Show ohnehin am Set ist. Nun also nimmt sie eine neue Rolle ein – und kämpft für Sarah Connor um die Moderation der nächsten Ausgabe. Sie sei zuversichtlich, dass die Sängerin «bis nächste Woche wieder gesund wird», erklärt Bauerfeind in der Sendung.