«Wer stiehlt mir die Show?»: Die erfolgreichsten Promi-Kandidaten

In den ersten vier Staffeln entschieden acht von zwölf Stars jeweils eine Show für sich. Dazu gehören Thomas Gottschalk (72) und Elyas M'Barek (40) in der ersten, Bastian Pastewka (50) und Shirin David (27) in der zweiten, Mark Forster (40) und Anke Engelke (57) in der dritten sowie Olli Schulz (49) und Nilam Farooq (33) in der vierten Staffel.