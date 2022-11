«Wer stiehlt mir die Show?»: Diese Stars treten gegen Joko an

In der letzten Staffel traten Schauspielerin Nilam Farooq (33), Musiker Olli Schulz (49) und Schauspieler Fahri Yardim (42) gegen Winterscheidt an. In Staffel drei nahmen es Anke Engelke (56), Mark Forster (39) und Riccardo Simonetti (29) mit dem Moderator auf. Bastian Pastewka (50), Shirin David (27) und Teddy Teclebrhan (39) waren in Staffel zwei dabei. In der ersten «WSMDS»-Staffel waren Thomas Gottschalk (72), Palina Rojinski (37) und Elyas M'Barek (40) zu sehen.