«Wer stiehlt mir die Show?»: Dieser Star besiegt Joko Winterscheidt

Der 41–Jährige war bereits in der zweiten Staffel dabei, hatte damals jedoch kein Glück und schaffte es nicht, die Show zu ergattern. Nun gelang es ihm endlich, sich gegen Winterscheidt durchzusetzen. Von Anfang an zeigte er sich in der zweiten Folge, die ProSieben am 9. März ausstrahlte, in Topform.